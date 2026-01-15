Bild: первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию в ночь на 15 января

Первые европейские военные прибыли в Гренландию в ночь на 15 января. Об этом пишет газета Bild.

«Всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне ночью в Гренландии высадились первые подразделения спецназа и разведки из Европы», — говорится в публикации.

Отмечается, что на борту первого датского военного самолета Hercules, приземлившегося на острове, находились солдаты из Дании и Франции.

15 января представитель министерства обороны королевства Тобиас Роед Йенсен заявил, что военнослужащие Дании будут обязаны открыть ответный огонь в случае нападения американских войск на Гренландию.

По его словам, право защищать свою территорию предоставляется датским военным в королевском указе от 1952 года. Йенсен добавил, что этот указ распространяется на всю страну, включая Гренландию. Представитель минобороны королевства пояснил, что этот документ позволяет датским военным защищать страну, не ожидая указаний от политического или военного руководства. При этом он отказался уточнять, как именно будут военные Дании отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

