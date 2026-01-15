Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Первые европейские военные прибыли в Гренландию

Bild: первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию в ночь на 15 января
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Первые европейские военные прибыли в Гренландию в ночь на 15 января. Об этом пишет газета Bild.

«Всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне ночью в Гренландии высадились первые подразделения спецназа и разведки из Европы», — говорится в публикации.

Отмечается, что на борту первого датского военного самолета Hercules, приземлившегося на острове, находились солдаты из Дании и Франции.

15 января представитель министерства обороны королевства Тобиас Роед Йенсен заявил, что военнослужащие Дании будут обязаны открыть ответный огонь в случае нападения американских войск на Гренландию.

По его словам, право защищать свою территорию предоставляется датским военным в королевском указе от 1952 года. Йенсен добавил, что этот указ распространяется на всю страну, включая Гренландию. Представитель минобороны королевства пояснил, что этот документ позволяет датским военным защищать страну, не ожидая указаний от политического или военного руководства. При этом он отказался уточнять, как именно будут военные Дании отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

Ранее стало известно, что думают гренландцы о присоединении к США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627685_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+