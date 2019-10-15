Донбасс заявил о подмене понятий Киевом в минских соглашениях

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило о подмене понятий со стороны властей Украины по урегулированию ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным министерства, условие предоставления «особого статуса» отдельным районам Донецкой и Луганской областей, а также закрепление этого статуса в конституции киевские власти пытаются заменить «понятием децентрализации».

В ДНР также отметили, что попытки попытки «подмены понятий» стали «недоброй традицией».

Кроме того, представительство ДНР планирует настаивать на четком и последовательном выполнении минских соглашений.

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