Российские военные следят за вошедшим в Черное море эсминцем США

Российские корабли взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец ВМС США Porter. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в сопровождении участвуют три корабля черноморского флота: фрегат «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Уточняется, что американский корабль вошел в южную часть акватории Черного моря.

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