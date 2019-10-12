Российские военные следят за вошедшим в Черное море эсминцем США
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Российские корабли взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец ВМС США Porter. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в сопровождении участвуют три корабля черноморского флота: фрегат «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».
Уточняется, что американский корабль вошел в южную часть акватории Черного моря.
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