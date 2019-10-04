«Оглохли»: Путин о реакции США и ЕС на заявления России об РСМД

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Президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа от представителей стран ЕС и США по условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что Россия не будет размещать ракеты наземного базирования средней дальности в регионах, пока в них не появится аналогичное вооружение американского производства.

Российский лидер отметил, что европейское и американское представительство не дали ответ по заявлению Москвы.

«Как будто оглохли, не слышат», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин предложил членам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе.