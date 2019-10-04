«Оглохли»: Путин о реакции США и ЕС на заявления России об РСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа от представителей стран ЕС и США по условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что Россия не будет размещать ракеты наземного базирования средней дальности в регионах, пока в них не появится аналогичное вооружение американского производства.
Российский лидер отметил, что европейское и американское представительство не дали ответ по заявлению Москвы.
«Как будто оглохли, не слышат», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин предложил членам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе.