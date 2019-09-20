США одобрили военную помощь Украине на $250 млн

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект о временном финансировании федерального правительства.

Как отмечается, речь идет о сумме в размере $250 млн.

Уточняется, что средства на военную помощь украинскому государству продолжат выделять в следующем финансовом году, который в США начинается с 1 октября.

Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине еще $141,5 млн на оборону.