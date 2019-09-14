США посоветовали не ввязываться в гонку с гиперзвуковым оружием РФ

Армии США не нужно спешно создавать гиперзвуковые ракеты, чтобы быть наравне с российской стороной и Китаем. Об этом сказал The National Interest бывший генерал-лейтенант американской армии Томас Фоер.

По его мнению, американской армии не стоит гнаться за достижениями двух стран. Бывший военный посоветовал выбрать другую стратегию, а именно: сосредоточиться на обороне. По словам Фоера, США следует заняться развитием систем ПРО.

Он отметил, что Россия еще не опробовала в реальном бою гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», управляемый блок «Авангард» и противокорабельную ракету «Циркон». Однако американская сторона заранее опасается, что вооружение России окажется слишком быстрым для систем ПРО.