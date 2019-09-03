США послали патрульный самолет и беспилотник для разведки у границ России

У Черноморского побережья России разведывательные полеты осуществили патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, передает «Интерфакс».

Как отмечается, беспилотник вылетел с сицилийской авиабазы, начиная с 15.10, он курсировал в районе западной оконечности Крымского полуострова. В общей сложности он совершил примерно пять-шесть полетов вдоль побережья. В 17.30 в районе Крыма также появился противолодочный самолет. Он кружил в районе крымского побережья на высоте около 6 тыс. м.

Ранее сообщалось, что 27 летательных аппаратов провели разведку у границ России. Нарушений воздушного пространства страны не было допущено, но истребители российских дежурных сил ПРО поднимались в воздух 18 раз.