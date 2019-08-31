Ракетчики провели стрельбы из «Искандеров» под Астраханью

Военные ракетного соединения ВВО в рамках учений совершили пуск баллистической ракеты «Искандер» под Астраханью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отмечается, пуск ракеты был совершен по объекту условного противника.

Уточняется, что данные учения проходили на полигоне «Капустин Яр».

Как подчеркивается, во время учений расчеты «Искандер» продемонстрировали выполнение ряда нормативов, в том числе перевод ракетного комплекса из походного положения в боевое и нанесение ракетного удара по заданным координатам.

«По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые ракеты КНДР оказались похожими на российские «Искандеры».