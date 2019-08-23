Путин потребовал подготовить симметричный ответ РФ на испытания ракеты США

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин потребовал, чтобы Минобороны, МИД страны и другие ведомства разработали действия, которые бы являлись ответом на испытания новой крылатой ракеты в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин объявил об этом требовании во время срочного совещания с представителями Совбеза России.

Глава государства напомнил, что американская сторона произвела пуск крылатой ракеты 18 августа 2019 года и ликвидировала цель на расстоянии более 500 км. Такие действия Путин назвал нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года. По словам президента России, американская сторона отвергала обвинения в нарушении соглашения, так как наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк».

«Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что вместо признания свои неправоты, США начали обвинять Россию в нарушении Договора. В связи с этим глава государство поручил ведомства проанализировать уровень угрозы и подготовить меры для симметричного ответа.

Ранее сообщалось, что США провели нарушающие ДРСМД испытания крылатой ракеты.