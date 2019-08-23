Путин потребовал подготовить симметричный ответ РФ на испытания ракеты США

Российский президент Владимир Путин потребовал, чтобы Минобороны, МИД страны и другие ведомства разработали действия, которые бы являлись ответом на испытания новой крылатой ракеты в Соединенных Штатах, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин объявил об этом требовании во время срочного совещания с представителями Совбеза России.

Глава государства напомнил, что американская сторона произвела пуск крылатой ракеты 18 августа 2019 года и ликвидировала цель на расстоянии более 500 км. Такие действия Путин назвал нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года. По словам президента России, американская сторона отвергала обвинения в нарушении соглашения, так как наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк».

«Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что вместо признания свои неправоты, США начали обвинять Россию в нарушении Договора. В связи с этим глава государство поручил ведомства проанализировать уровень угрозы и подготовить меры для симметричного ответа.

Ранее сообщалось, что США провели нарушающие ДРСМД испытания крылатой ракеты.