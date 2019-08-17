ВСУ обстреляли село в ЛНР

Начальник пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию ЛНР, нарушим тем самым режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ВСУ продолжают вести провокационные обстрелы.

Он отметил, что недавно украинские силовики обстреляли из вооружения БМП населенный пункт Нижнее Лозовое.

При этом он подчеркнул, что подразделения ЛНР не поддаются на провокации, придерживаясь договоренностей о перемирии.

В конце Осадчий призвал международные организации оказать давление на Киев, чтобы сохранить достигнутое перемирие.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды.