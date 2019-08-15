В Антарктиде срочно приземлился самолет ВС Аргентины

Самолет ВС Аргентины совершил экстренную посадку на острове Джеймса Росса в Антарктиде, сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, самолет сел днем 14 августа по неназванным причинам.

Известно, что чилийские специалисты помогли доставить экипаж самолета на аргентинскую антарктическую базу Марамбио. В настоящее время к ним направлен самолет с медиками на борту.

Кроме того, на борту находится дополнительный вертолет, который расследует инцидент и доставит экстренно приземлившийся самолет на базу.

Ранее сообщалось, что американец стал первым, кто пересек Антарктиду без посторонней помощи.