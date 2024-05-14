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Небензя рассказал, куда следует отправить Зеленского

Небензя: Зеленского и его команду нужно отправить на свалку истории

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Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его приспешников нужно отправить на свалку истории. Об РИА Новости.

«Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет», — заявил дипломат.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что часть обещанного американскими властями Украине оружия находится уже на поле боя. По его словам, другая часть вооружений уже отправлена и появится на Украине в ближайшее время. Салливан уточнил, что некоторые образцы боевой техники требуют больше времени для организации отправки и ввоза необходимых снарядов и образцов вооружения на поле боя.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в апреле посчитал, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. Так он отреагировал на планы провести конференцию в Швейцарии по Украине без участия Москвы.

В мае некоторые западные аналитики сделали вывод, что помощь США Украине не переломит соотношение сил.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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