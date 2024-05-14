Мишустин охарактеризовал новое правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин охарактеризовал кабинет министров как группу, которая работает под руководством президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

«Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации — это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — отметил Мишустин в ходе совещания президента с новым составом кабинета министров, которое прошло в Кремле.

Путин начал проводить совещание с премьером и новым кабмином. В рамках встречи Путин поздравил новый состав кабмина с его назначением. Президент призвал новое правительство серьезно отнестись к реализации намеченных планов, ведь «впереди у нас много задач».

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.