В Белгороде отменили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в областном центре.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в публикации.

Сообщение опубликовано в 23:33 (мск). До этого, в 22:55 было опубликовано сообщение о ракетной угрозе.

До этого, 14 мая, Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей.

До этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над территорией Белгородской области. Согласно информации ведомства, это произошло приблизительно 17:00 по московскому времени.

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