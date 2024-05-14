На Украине сообщили о новой серии взрывов в Харькове

В Харькове на востоке Украины произошла очередная серия взрывов в течение одного дня. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове была слышна серия взрывов», — говорится в сообщении.

До этого, 14 мая, уже сообщалось о серии взрывов в Харькове.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая провел с Эммануэлем Макроном телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с наступлением ВС РФ на территории Харьковской области.

В этот же день представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что ситуация на Харьковском направлении продолжает оставаться сложной.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис утверждает, что ВСУ не смогли возвести оборону перед продвижением войск Российской Федерации под Харьковом.

Ранее российские военные взяли под контроль часть трассы под Харьковом.