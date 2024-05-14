Вице-губернатор Петербурга назначен главой ФТС

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Валерия Пикалева, вице-губернатора Санкт-Петербурга, на должность руководителя Федеральной таможенной службы, сообщили в кабинете министров. Об этом пишет РИА Новости.

После ухода прежнего главы ФТС Владимира Булавина, временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы с 10 февраля 2023 года стал Руслан Давыдов.

«По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, Валерий Пикалев назначен руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС). Сообщение об этом было официально подтверждено», — отметили в пресс-службе кабинета министров.

Валерий Пикалев родился в 1968 году и окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Он отслужил с 1986 по 2018 годы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, после чего занял должность заместителя председателя по безопасности в правительстве Ленинградской области. С 2019 года он работал как вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее врио главы ФТС заявил о безобразном поведении стран Балтии и Финляндии.