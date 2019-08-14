Источник рассказал о дальнейшей судьбе «Лошарика»

Источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил, что осенью начнутся работы по восстановлению подводного аппарата АС-31 («Лошарик»), передает ТАСС.

«Этой осенью «Лошарик» отбуксируют для проведения ремонта на «Звездочку», — сказал источник.

Уточняется, что на первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений.

Ремонт будет проходить в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске в Архангельской области.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания в аккумуляторном отсеке могла стать диверсия или возгорание в электрическом щитке, которое вызвало короткое замыкание.

Трагедия произошла в Баренцевом море, погибли 14 подводников.