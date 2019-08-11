National Interest дал оценку российскому бомбардировщику ПАК ДА

Журналист The National Interest Марк Эпископос рассказал о перспективном российском бомбардировщике ПАК ДА, который находится в разработке. Об этом сообщает сайт издания NI.

По его словам, при создании самолета применили современные решения.

Эпископос отмечает, что ПАК ДА будет относиться к шестому поколению бомбардировщиков.

Журналист сообщает, что самолет оснастят ракетами с дальностью действия до 7000 километров, улучшенной системой пилотирования, расширенными боевыми возможностями,

Как уточняет Эпископос, появление первого прототипа бомбардировщика ожидается в 2021-2022 годах.

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