Россиянам рассказали о самых странных и высокооплачиваемых вакансиях 2026 года

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок вакансий и рассказала «Газете.Ru» о необычных предложениях для соискателей — от дегустаторов чая и жевательных конфет до смотрителей баз и киперов-террариумистов.

Самый высокий доход среди нестандартных вакансий предлагают в Красноярске. Смотритель базы может зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц на руки. В обязанности входит поддержание порядка и жизнедеятельности базы круглый год, уборка территории и обеспечение работы инженерных систем. От кандидата требуют ответственности, аккуратности и готовности к физическому труду.

В Московской области ищут дегустатора чая. Доход на этой позиции достигает 100 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Специалист будет проводить входной контроль чайного сырья, органолептические исследования сырья и готовой продукции, вести базу данных и формировать отчетность. Работодатель ждет кандидата с образованием не ниже среднего специального, владение 1С станет преимуществом.

Во Всеволожске (Ленинградская область) открыта вакансия помощника игрока в гольф с зарплатой от 75 тысяч рублей на руки. Сотрудник займется подготовкой поля и инвентаря к игре, а также сопровождением игроков во время игры. Кандидат должен быть внимательным и иметь интерес к спорту.

В Москве требуется кипер-террариумист. Доход на этой позиции — от 50 тысяч рублей на руки. В обязанности входит прием новых животных, оценка их состояния, отслеживание адаптации, кормление, уборка и поддержание террариумов, а также ведение учета животных и кормов. Работодатель ищет кандидата с опытом содержания и разведения рептилий, а также профессиональным опытом работы в государственном зоопарке, питомнике или профильном магазине.

В Москве также ищут модель для съемок обуви. Оплата — от 10 тысяч рублей за смену до вычета налогов. Главное требование — 37-й размер обуви, а также выносливость и физическая активность.

В Санкт-Петербурге открыты сразу несколько необычных вакансий. Дегустатор жевательных конфет сможет зарабатывать от 2400 рублей за смену на руки. Кандидат не должен иметь противопоказаний к работе. Сотрудник будет участвовать в слепых дегустациях, описывать ощущения от продукции и заполнять бланки тестирования.

Там же ищут кото-няню с оплатой от 2300 рублей за смену на руки. Требование всего одно — любовь к животным. Работник будет убирать номера, кормить питомцев и поддерживать чистоту в гостинице для кошек.

Еще одна необычная вакансия — музыкальный эксперт. Работодатель не указал уровень дохода, но описал обязанности: анализ музыкального и немузыкального контента на соответствие критериям, проверка соответствия нормам и стандартам, разметка контента по возрастным группам, жанрам, настроениям и другим параметрам. Кандидат должен иметь навыки взаимодействия с музыкальными сервисами, опыт работы в музыкальной индустрии, высокий уровень наслушанности и хорошую ориентированность в музыкальных жанрах.

В музее вина требуется смотритель. Уровень дохода не указан. В обязанности входит наблюдение за сохранностью экспонатов и имущества в интерактивной экспозиции, контроль порядка, микроклимата и соблюдение регламентов в залах музея, обеспечение безопасного и комфортного пребывания гостей. Работодатель ищет внимательного кандидата, способного сохранять самообладание. Опыт работы в культурных учреждениях, музеях и смежных сферах будет преимуществом.

