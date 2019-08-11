Военный эксперт рассказал о возможных итогах столкновения США и России на море

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн спрогнозировал итоги столкновения США и России на море. Об этом он рассказал в статье для National Interest.

Он отметил, что Вашингтон, устраивая учения Украина–НАТО у российских границ, только ухудшает напряженные отношения с Москвой, поэтому угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна.

По его мнению, со времен Второй мировой войны в Азовском и Черном морях до сих пор остались тысячи мин.

«Нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО неразорвавшейся миной», — заявил Голдстайн.

Он уточнил, что в случае такого столкновения, страны НАТО не будут нести никакой военной угрозы для России, за исключением Турции. По его мнению, Москва в первые часы столкновения уничтожит противника.

Ранее сообщалось, что немецкий военный эксперт призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять России.