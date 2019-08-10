В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах региона.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха.

Как отмечается, во время взлета вертолет хвостом задел землю, после этого он тут же сел.

При этом источник отметил, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что летевший в Ираклион самолет вынужденно сел в Краснодаре.