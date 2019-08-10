В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
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В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах региона.
Уточняется, что инцидент произошел в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха.
Как отмечается, во время взлета вертолет хвостом задел землю, после этого он тут же сел.
При этом источник отметил, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что летевший в Ираклион самолет вынужденно сел в Краснодаре.