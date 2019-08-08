Минобороны подтвердило гибель двух человек во время взрыва на полигоне в Архангельской области
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Минобороны подтвердило гибель двух человек во время ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также известно о шести пострадавших в результате возгорание полигона при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Отмечается, что всех раненых доставили в больницы.
Ранее сообщалось, что радиационный фон в Северодвинске, где произошел пожар на территории военной части, находится в норме.