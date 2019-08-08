Минобороны подтвердило гибель двух человек во время взрыва на полигоне в Архангельской области

Минобороны подтвердило гибель двух человек во время ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также известно о шести пострадавших в результате возгорание полигона при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Отмечается, что всех раненых доставили в больницы.

Ранее сообщалось, что радиационный фон в Северодвинске, где произошел пожар на территории военной части, находится в норме.