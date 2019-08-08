Пентагон назвал китайские таблетки угрозой для американских военных

Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон заявили, что китайские таблетки могут являться угрозой для американских военных. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Китай — это крупнейший в мире поставщик активных фармацевтических субстанций (АФС). КНР поставляет ключевые компоненты для производителей лекарств по всему миру.

Уточняется, что США обеспокоились здоровьем военных, употребляющих китайские препараты, после инцидента с испорченными таблетками для сердца, которые принимали миллионы американцев.

Подчеркивается, что опасения по поводу безопасности и эффективности китайских ингредиентов в лекарствах только растут из-за усилении торговой войны между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что советник Трампа назвал условие снятия пошлин с КНР.