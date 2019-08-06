Один человек пропал без вести после ЧП под Ачинском
Губернатор Красноярского края Александр Усс проинформировал о том, что после взрывов боеприпасов на военном складе вблизи Ачинска один человек пропал без вести, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о гражданском лице.
«По нашим данным, один пропавший без вести», — заявил Усс.
Ранее замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.