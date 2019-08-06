Один человек пропал без вести после ЧП под Ачинском

<img src="//img.gazeta.ru/files3/247/12558247/A5Q0uTdaCYY-pic905-895x505-21057.jpg">

Губернатор Красноярского края Александр Усс проинформировал о том, что после взрывов боеприпасов на военном складе вблизи Ачинска один человек пропал без вести, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о гражданском лице.

«По нашим данным, один пропавший без вести», — заявил Усс.

Ранее замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.