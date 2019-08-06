Взрывы на складе под Ачинском закончились
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, взрывы боеприпасов в Ачинском районе завершились.
«Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», - заявил Булгаков.
Ранее сообщалось, что в центральной районной больнице Ачинска проинформировали о том, что к ним доставили 12-ого пострадавшего после взрыва на складе боеприпасов. Он находится в сознании и проходит обследование.