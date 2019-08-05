Украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе
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В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает сайт телеканала «112 Украина».
По имеющейся информации, в результате инцидента военный получил травмы.
Как отмечается, режим прекращения огня соблюдают только подразделения операции объединенных сил.
При этом известно, что бойцы незаконных вооруженных формирований с начала суток уже дважды нарушили запрет на использование оружия.
Ранее сообщалось, что во время переправы через реку утонули трое украинских военнослужащих.