Украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе

В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает сайт телеканала «112 Украина».

По имеющейся информации, в результате инцидента военный получил травмы.

Как отмечается, режим прекращения огня соблюдают только подразделения операции объединенных сил.

При этом известно, что бойцы незаконных вооруженных формирований с начала суток уже дважды нарушили запрет на использование оружия.

Ранее сообщалось, что во время переправы через реку утонули трое украинских военнослужащих.