Япония выразила России протест из-за учений на Курилах

Генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что власти Японии выразили протест России из-за учений в районе одного из Курильских островов — Кунашир, который Токио считает своей территорией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, японская сторона собирает информацию о стрельбах, которые должны пройти на острове Кунашир в период с 5 по 10 августа.

Он отметил, что японская сторона не приемлет усиление военного присутствия российского государства на северных территориях.

В связи с этим, уточнил Суга, Япония выразила свой протест по дипломатическим каналам.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев высказался насчет протеста Японии из-за визита на Курилы.