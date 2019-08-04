Российские военные приготовили яичницу при помощи танка Т-80

Военнослужащие России приготовили яичницу и сварили кофе в турке от тепла двигателя ГТД-1000Т танка Т-80. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны.

По информации ведомства, свою находчивость в готовке блюд военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института проявили во время Армейских международных игр.

Отмечается, что остальные участники соревнования были удивлены предприимчивостью механиков-водителей.

Ранее сообщалось, что иностранные участники Армейских международных игр–2019 высказали мнение о российской военной технике.