Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии
В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии. Запись опубликована на сайте Минобороны России.
Видео снято с беспилотников. На ролике видны точечные авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
На одной из записей можно наблюдать, как российские военные уничтожают пикап с реактивной установкой залпового огня одной из террористических группировок.
На другом видео показано повреждение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Дата нанесения ударов не уточняется.