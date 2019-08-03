Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии

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В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии. Запись опубликована на сайте Минобороны России.

Видео снято с беспилотников. На ролике видны точечные авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.

На одной из записей можно наблюдать, как российские военные уничтожают пикап с реактивной установкой залпового огня одной из террористических группировок.

На другом видео показано повреждение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Дата нанесения ударов не уточняется.

Ранее в Сирии боевики обстреляли родное селение Асада.