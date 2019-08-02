МИД Германии обвинил Россию в срыве ДРСМД

Глава МИД Германии Хайко Маас обвинил Россию в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимо создание новых договоренностей для предотвращения гонки ядерных вооружений.

Маас считает, что с потерей ДРСМД Европа теряет и часть своей безопасности.

По его мнению, Россия не сумела сделать то, что было необходимо для сохранения договора.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с ДРСМД.