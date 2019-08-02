МИД Германии обвинил Россию в срыве ДРСМД
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Глава МИД Германии Хайко Маас обвинил Россию в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters.
Глава ведомства подчеркнул, что необходимо создание новых договоренностей для предотвращения гонки ядерных вооружений.
Маас считает, что с потерей ДРСМД Европа теряет и часть своей безопасности.
По его мнению, Россия не сумела сделать то, что было необходимо для сохранения договора.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с ДРСМД.