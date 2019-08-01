Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса

В связи с 75-й годовщиной освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в августе 1944 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что бои за этот литовский город начались 31 июля. Его освобождением занимались войска 3-го Белорусского фронта. В опубликованных материалах содержится подробное описание подвигов конкретных советских военнослужащих.

«…красноармеец Шишмаков Илья Николаевич, ⟨…⟩ умело маскируясь, прорвался в расположение вражеских окопов, где в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет противника», — говорится в материалах.

Согласно размещенным данным, с октября 1941 года по март 1942 года было уничтожено 22 тысячи человек из мирного населения.

Ранее Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса.