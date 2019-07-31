Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА «Новости».

Детали сделки, которые американский лидер может предложить Москве, не приводятся.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон официально выйдет из договора в пятницу, 2 августа.

Болтон добавил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) так же вряд ли будет продлен.