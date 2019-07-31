В Сеуле отреагировали на ракетный пуск КНДР

Министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду раскрыл подробности нового ракетного пуска КНД, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что выпущенные Пхеньяном ракеты пролетели на низкой высоте, преодолев расстояние от 240 до 330 км.

Тип ракет до сих пор не установлен.

В свою очередь минобороны Японии заявило, что в пределах территории и исключительной экономической зоны страны полетов баллистических ракет не зафиксировано.

Ранее стало известно, что КНДР осуществила запуск нескольких снарядов.