Число детских жертв из-за войны достигло исторического рекорда

В докладе генсека ООН Антониу Гутерриша говорится, что число детей, которые стали жертвами или были покалечены из-за различных вооруженных конфликтов в 2018 году, достигло рекордных значений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уровень детских смертей и госпитализаций впервые зашкаливает с момента создания механизма для наблюдения, подчеркивается в заявлении.

Выяснилось, что только в Афганистане погибли и пострадали более трех тысяч несовершеннолетних ребят. В Сирии получили ранения или скончались почти 1,9 тысяч детей, в Йемене — 1689.

В докладе также указано, что больше всего детей погибло в 2018 году в Сомали и Нигерии. Стоит отметить, что еще почти 2,5 тысяч детей пропали без вести в разных уголках мира из-за вооруженных конфликтов.

Помимо этого, было также зарегистрировано 933 случая сексуального насилия над детьми.

Ранее сообщалось, что 7 детей подорвались на мине в Сирии.