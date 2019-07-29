Вучич выразил благодарность России за военную помощь

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за переданные в рамках военно-технической помощи бронетранспортеры БРДМ-2. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что всего в Сербию доставили 10 машин вместе с комплектами запасных частей.

«И это часть договора, который мы достигли с президентом РФ Владимиром Путиным», — прокомментировал Вучич.

Кроме того, лидер Сербии высказал в адрес России слова благодарности за помощь и поддержку войскам, а также отметил характеристики бронетранспортеров.

Ранее сообщалось, что Сербия сотрудничает с НАТО.