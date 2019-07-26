Иран запустил баллистическую ракету

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Caren Firouz/Reuters

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.

Об этом сообщает ТАСС

Ракета «Шахаб-3» была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении.

Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.