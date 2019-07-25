Telegraph связала воздушное хулиганство Сеула и альянс Москвы и Пекина

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Когда самолеты Южной Кореи во вторник, 23 июля, поднялись в воздух, чтобы отпугнуть самолеты-разведчики России, стало ясно, что регион превратился в пороховую бочку не только из-за напряженности между США и КНДР. Об этом пишет The Telegraph.

Издание полагает, что инцидент спровоцировал российский самолет, но при этом применялась стратегия КНР. Углубление альянса между Москвой и Пекином обусловлено их собственными интересами. После заморозки отношений с Западом из-за воссоединения с Крымским полуостровом Россия видит в Китае стратегического партнера, помогающего подействовать давлению США. В то же время партнерство с Москвой позволяет Пекину находить новые возможность для демонстрации своей силы. В частности китайская сторона расширяет присутствие в море, строя собственный авианосец и создавая авиабазы в Южно-Китайском море. Раньше там господствовали американские ВМС.

Отмечается, что инцидент с самолетами произошел над островами Токто/Такэсима, на которые претендуют Япония и Южная Корея. Газета считает, что Москва и Пекин вбивают клин в отношения между ключевыми американскими союзниками в регионе. КНР полагает, что провокация даст понять президенту США Дональду Трампу, что на Корейском полуострове ничего не добиться без согласия Китая и России. Страны заинтересованы в том, что любое окончание переговоров Пхеньяна и Вашингтона о ядерном урегулировании отвечало их требованиями. При этом у Запада нет четкой стратегии противодействия странам в регионе, что предвещает новые опасности в дальнейшем.