Глава Минобороны Британии покинула пост

Министр обороны Британии Пенни Мордонт ушла в отставку. Об этом она написала в своем твиттере.

По ее словам, она покидает правительство и уходит в обычные парламентарии.

При этом она подчеркнула, что новый премьер страны Борис Джонсон будет пользоваться полной ее поддержкой.

Кроме того, она выразила готовность помогать своим преемникам на постах главы Минобороны, а также министра по вопросам женского равноправия.

В конце поста она выразила благодарность всем, кто помогал ей на протяжении 85 дней, которые она занимала пост.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон стал премьер-министром Британии.