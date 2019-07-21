В Белоруссии отреагировали на данные о войсках России в Чернобыле

В белорусском минобороны опровергли появившуюся в СМИ Украины информацию о том, что военные России якобы находятся в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что заявления о присутствии российских войск в регионе не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения были задержаны один россиянин и два британца. Гражданина России нашли в районе села Терехи, а британцев обнаружили в Припяти. Они проникли в зону для экстремального туризма и пробыли там почти день.