Небензя объяснил вето России на резолюцию по Ормузскому проливу

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что резолюция об Ормузском проливе создала бы опасный прецедент. Его слова приводит ТАСС.

«Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», — сказал Небензя.

Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. Подготовленная Бахрейном резолюция призывает страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузском проливе, координировать оборонительные усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть — они достигли четырехлетнего пика.

