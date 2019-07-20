Самолеты-разведчики США следят за Ираном после задержания танкера

Официальный представитель СЕНТКОМ подполковник Эрл Браун заявил, что самолеты-разведчики Соединенных Штатов внимательно следят за ситуацией в Ормузском проливе, где 19 июля иранская сторона задержала танкер. Об этом сообщает Reuters.

По словам Брауна, американские военные следят за всем происходящем в международном воздушном пространстве, не нарушая никаких законов.

Также полковник отметил, что самолеты-разведчики постоянно обмениваются информацией с кораблями США, находящимися рядом с заливом.

Ранее сообщалось, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.