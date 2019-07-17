СБУ сообщила о задержании водителя, перевозившего якобы сбивший МН17 «Бук»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, который перевозил ЗРК «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский лайнер МН17. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, сообщают «Украинские новости».

По данным СБУ, водителя удалось установить поя видео, снятому на телефон, на котором видно, как на автотягаче по Донецку везут ЗРК.

По словам Маякова, человека удалось задержать через три года, когда он пытался пересечь границу с Россией.

Уточняется, что задержанный отбывает наказание на Украине.

В 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия, был сбит пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Расследованием занимается совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов. Она пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой класса «земля-воздух» из ЗРК «Бук»