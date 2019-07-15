Россия построила «воздушный мост» для поставок С-400 Турции
Поставка Турции основных компонентов первого комплекта российско-зенитных комплексов С-400 завершится в течение недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Как отмечается, полностью контракт будет выполнен в апреле 2020 года.
Уточняется, что российское государство построила воздушный мост, чтобы быстро и бесперебойно транспортировать компоненты С-400.
Причем, как подчеркивается, впервые для такого объема техники используется транспортная авиация.
Ранее был назван срок окончания поставок С-400 из России.