Россия построила «воздушный мост» для поставок С-400 Турции

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Поставка Турции основных компонентов первого комплекта российско-зенитных комплексов С-400 завершится в течение недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как отмечается, полностью контракт будет выполнен в апреле 2020 года.

Уточняется, что российское государство построила воздушный мост, чтобы быстро и бесперебойно транспортировать компоненты С-400.

Причем, как подчеркивается, впервые для такого объема техники используется транспортная авиация.

Ранее был назван срок окончания поставок С-400 из России.