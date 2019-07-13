Трамп нацелился на увольнение главы нацразведки

Пять источников заявили, что президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу нацразедки Дэниела Коутса. Об этом сообщает портал Axios.

Согласно имеющейся информации, глава государства обсуждал с этими источниками увольнение главы ведомства. Этот вопрос Трамп поднимал на протяжении нескольких месяцев. По словам одного из источников, у него был разговор с лидером о Коутсе неделю назад, после которого у него сложилось впечатление, что отставка Коутса произойдет «скорее раньше, чем позже».

В качестве причин, объясняющих решение Трампа, одни источник назвал ненужность такой бюрократической структуры, как офис главы нацразведки, которую бы лидер хотел «сократить», другой заметил, что Коутс не раз вызывал недовольство Трампа публичными заявлениями. В том числе речь идет о его высказываниях о Северной Корее и России.

Ранее о подобных планах главы государства сообщала The Washington Post. Источники также рассказали, что глава нацразведки США никогда не был для американского лидера приближенным советником или доверенным лицом.