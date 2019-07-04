WP: военный парад нужен Трампу для чествования самого себя

В День независимости США, 4 июля, по улицам Вашингтона проедут танки, демонстрируя военную мощь, хотя это является нарушением ежегодной традиции. Как пишет The Washington Post, торжества во многом будут связаны с самим президентом страны Дональдом Трампом. В то же время мероприятие покажет противоречия, которые лежат в основе его концепции военной мощи страны.

Как отмечается, некоторые сравнивают масштаб мероприятия с торжествами в Северной Корее или Китае, которые объединяют народ и внушают уважение к лидерам страны. Хотя Трамп стремится быть ближе к вооруженным силам, ему часто не достает их понимания. Например, в начале недели Трамп заявил, что на параде будут показаны «совершенно новые» танки «Шерман», хотя они использовались еще во время Второй мировой войны. Кроме того, Трамп постоянно хвалит войска, хотя сам избежал военной службы. Хотя глава государства является главнокомандующим, Трампу понадобилось два года, что посетить американских военных в зоне боевых действий.

Газета замечает, что эти противоречия имеют глобальные последствия. Значительная часть внешней политики Трампа основана на идее, что США должны быть самой сильной в военном отношении страной, хотя лидер наслаждается помпой военной власти, он кажется неуверенным в том, как хочет ее использовать. Подчеркивается, что это мероприятие нужно прежде всего самому Трампу, который никогда не выглядит счастливее, чем когда говорит о себе во время президентской кампании. Он сможет произнести речь перед страной у Мемориала Линкольна как раз тогда, когда президентская гонка всерьез началась.