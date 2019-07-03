Появились фотографии всех погибших подводников

В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке. Фотография опубликована в телеграм-канале «Военный осведомитель».

На снимке также указаны имена, но их не видно из-за плохого качества фото.

Ранее были опубликованы имена моряков-подводников, которые погибли на подводной лодке.

Официально списки погибших не публиковались.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.