Появились фотографии всех погибших подводников
close
В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке. Фотография опубликована в телеграм-канале «Военный осведомитель».
На снимке также указаны имена, но их не видно из-за плохого качества фото.
Ранее были опубликованы имена моряков-подводников, которые погибли на подводной лодке.
Официально списки погибших не публиковались.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.