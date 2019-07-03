Пушков припомнил Зеленскому конфуз в Канаде

Сенатор Алексей Пушков в твиттере раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, Зеленский «не тем занимается».

Пушков задался вопросом, с кем собирается воевать Украина канадским оружием. Он отметил, что канадская военная техника не поможет украинским морякам и экономике страны.

«Даже в Канаде все смеялись», — отметил Пушков.

Ранее над английским Зеленского в Канаде посмеялись, так как ему не хватило языка, чтобы закончить речь.