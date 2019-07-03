DW напомнила о недостатке российских С-400

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Ричард Коннолли из британского Бирмингемского университета заявил, что российская сторона отстает от западных стран в самолетостроении, но превосходит их в военном ракетостроении. Об этом сообщает Die Deutsche Welle.

Как отмечается, российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» обходятся в два раза дешевле, чем их американские аналоги Patriot. При этом их приобретение Анкарой эксперты объясняют политическими мотивами и стремлением к независимости от Вашингтона.

По словам Симона Везмана из Стокгольмского института исследования проблем мира, С-400 никогда не тестировались в условиях «серьезной войны», что отличает их от Patriot.

Ранее Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.