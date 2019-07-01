Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, турецкая сторона готовится к введению санкций с американской стороны, поэтому ищет альтернативные варианты. Это происходит из-за того, что Турция купила у России зенитно-ракетных комплексы С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о регулярных попытках США отговорить его от покупки С-400.

Также до этого Эрдоган рассказал о давлении США из-за С-400.