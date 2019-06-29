Трамп счел проблемой ситуацию с поставками российских С-400 Турции

Американский президент Дональд Трамп высказался по поводу поставок российских С-400 турецкой стороне, передает РИА «Новости».

По его словам, сложившаяся в связи с этим ситуация является сложной, но Вашингтон и Анкара ее обсуждают.

«Это, безусловно, проблема», — признал Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 и рассказал о поставках российских С-400.